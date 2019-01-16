В результате пожара на Крещатике, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет
16:42, 16 января 2019Происшествия
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К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники.
По предварительным данным ГСЧС, пострадавших в результате пожара на Крещатике нет / фото УНИАН
В результате пожара в доме в центре Киева, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
«16 января по улице Крещатик, 1/2, на крыше трехэтажного отселенного здания возник пожар на площади около 150 кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, к ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 26 человек личного состава.
Как сообщал УНИАН, около 15.20 спасатели получили сообщении о пожаре в отселенном здании по адресу вул. Крещатик, 1/2, возле гостиницы "Днепр".
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