На Харьковщине педофил получил максимальный срок за изнасилование 7-летней девочки

Инцидент произошел в июле 2016 года. Заманив в дом двух девочек, мужчина закрылся в комнате с одной из них и изнасиловал.

Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 67-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за развращение и изнасилование 7-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, приговором суда мужчину признали виновным в развращении и изнасиловании малолетних (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 УК).

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По словам руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил злоумышленника к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи - 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе добавили, что приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

По информации прокуратуры, в конце июля 2016 года приговоренный пригласил к себе домой двух 7-летних девочек, играющих возле его дома, и пообещал угостить детей печеньем и конфетами. Он и раньше угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. Заманив детей в дом, он закрылся в комнате с одной из них и изнасиловал.

Ранее в Днепре на скамье подсудимых оказался мужчина, который изнасиловал собственного племянника.