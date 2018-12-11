В Днепре дядя изнасиловал 9-летнего племянника

Воспользовавшись тем, что ребенок остался без присмотра взрослых, мужчина с применением физического насилия удовлетворил с ним половую страсть неестественным способом.

В Днепре на скамье подсудимых оказался мужчина, который изнасиловал собственного племянника. Как было установлено, судить будут бывшего уголовника, который обвиняется в том, что он удовлетворил половую страсть неестественным способом с 9-летним мальчиком.

По сообщению областной прокуратуры, в суд направили обвинительный акт в отношении 40-летнего гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины.

Как удалось установить, трижды судимый мужчина, который ко всему прочему в последний раз был судим за аналогичное преступление, после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не стал.

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Воспользовавшись тем, что ребенок остался без присмотра взрослых, мужчина с применением физического насилия удовлетворил с ним половую страсть неестественным способом. На данный момент судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Местное издание dnepr24 отмечает, что пострадавший мальчик является племянником преступника.

Как сообщал УНИАН, на Буковине отец бил и жестоко насиловал свою 14-летнюю дочь.