В Винницкой области в колонии убили заключенного

Тело погибшего обнаружил другой заключенный, о чем сообщил администрации учреждения.

В Государственном учреждении «Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)» в ходе конфликта заключенный нанес смертельные удары сокамернику.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, в ночь с 14 на 15 января в одной из камер учреждения между двумя заключенными возник конфликт.

«32-летний заключенный нанес смертельные удары 29-летнему сокамернику. Труп обнаружил другой заключенный, о чем сообщил администрации учреждения», - говорится в сообщении.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Левобережного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве проводятся допросы свидетелей, выполняются другие следственные действия, направленные на скорейшее, полное и беспристрастное исследование обстоятельств происшествия.

Состояние досудебного расследования находится на контроле Винницкой местной прокуратуры.

Ранее в одесской тюрьме и СИЗО в один день повесились двое заключенных.