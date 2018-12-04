В одесской тюрьме и СИЗО в один день повесились двое заключенных

По обоим самоубийствам зарегистрированы уголовные производства.

Прокуратура Одесской области и одесская местная прокуратура проводят проверки после двух самоубийств, которые произошли в течение суток в СИЗО и в «Южной исправительной колонии №51».

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Как сообщает «Радио Свобода», оба инцидента произошли 30 ноября. Так, самоубийство в одесском следственном изоляторе совершено на дворике для прогулок. Один из подсудимых вышел туда в одиночестве и повесился. Веревку он, вероятно, принес с собой, хотя по внутреннему распорядку его должны были обыскать перед выходом на прогулку.

Второе самоубийство 30 ноября совершили в 51-й колонии – заключенный также повесился.

Отмечается, что ранее во время прогулки самоубийство пытался совершить другой подсудимый одесского СИЗО – он ударил себя стальной пластиной в брюшную полость. Его жизнь удалось спасти. По официальной информации, причиной попытки самоубийства стал конфликт с семьей.

Информацию об инцидентах журналистам подтвердил начальник отдела прокуратуры Одесской области Владимир Коломиец.

«Одного действительно нашли на дворике для прогулок, по этому факту проводится проверка областной прокуратурой. А по факту совершения самоубийства в 51-й колонии проверку проводит одесская местная прокуратура №2. Там это произошло в помещении. Никаких записок не было, провели опрос работников и заключенных и осужденных. Выясняются возможные причины и условия», – подчеркнул он.

В отношении обоих самоубийств зарегистрированы уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как отметил прокурор, погибшие между собой не связаны. По имеющейся информации, они не были знакомы, проходили по разным уголовным производствам, телефонной связи между ними не было.

Коломиец согласился, что погибшего в СИЗО должны были обыскать перед выходом на дворик, поэтому это было нарушением режимных требований. Так же нарушением режимных требований было выпускать подсудимого на дворик одного, но по этому поводу имеются определенные разногласия. Согласно рекомендациям международных гуманитарных организаций, заключенный имеет право на одинокие прогулки.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Одесса стала столицей криминального мира Украины.