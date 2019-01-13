Полиция назвала причину возгорания на химзаводе в Калуше

Правоохранители открыли уголовное производство. Пожар на территории ООО "Карпатнефтехим" ликвидирован.

Причиной возникновения пожара на территории химзавода ООО "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области стало нарушение правил безопасности во время выполнения работ.

Об этом сообщили на странице Facebook областной полиции. Правоохранители отметили, что точные причины возникновения возгорание до сих пор устанавливаются.

"Пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия", - говорится в сообщении.

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В полиции также добавили, что по факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УКУ (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Пожар на территории ООО "Карпатнефтехим" ликвидирован.

Всего в тушении пожара было привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений УГСЧС в области.

"Пострадавших нет", - информируют спасатели.

Как сообщал УНИАН, 12 января в 21:08 в г. Калуш на ул. Промышленная, 4, на территории ООО "Карпатнефтехим" на открытой площадке в производственной установке произошло факельное горение пирогаза.