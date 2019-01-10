В Кривом Роге депутата избили трубой

Потерпевшим является 34-летний депутат от "Батькивщины" Вадим Мирзоян.

В Кривом Роге 9 января вечером неизвестные избили депутата райсовета, он госпитализирован.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Сообщение о происшествии поступило в милицию 9 января около 20.00. В полицию позвонил врач одной из больниц Кривого Рога и сообщил, что 18.30 к ним бригадой скорой медицинской помощи с многочисленными травмами доставлен мужчина, 1984 г.р. Установлено, что на улице Хостинской в Центрально-Городском районе неизвестные лица, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы», - говорится в сообщении.

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Нападавшие с места преступления скрылись. Полиция принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание злоумышленников.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

По информации Днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина", потерпевшим является депутат Центрально-Городского района Днепра от "Батькивщины" 34-летний Вадим Мирзоян.

Ранее в Черниговской области один из депутатов Нежинского городского совета от фракции «БПП» избил пенсионера.