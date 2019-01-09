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В Киеве нашли тело пропавшего на Рождество подростка

16:58, 09 января 2019
Происшествия
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В Киеве нашли тело подростка, покончившего с собой / Информатор

Об этом сообщает «Информатор». По предварительной информации, подросток совершил суицид.

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Погибший – 15-летний Роман Сухачев, который ушел из дома на Рождество и пропал. По словам очевидцев, они увидели тело подростка на земле и открытое окно на 5 этаже бизнес-центра «Панорама».

Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть. Родители ребенка опознали его.

Детали происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, 17 ноября в Киеве молодая мать покончила жизнь самоубийством в одном помещении со своим маленьким ребенком.

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Теги: #самоубийство#Киев