В Киеве нашли тело пропавшего на Рождество подростка
16:58, 09 января 2019Происшествия
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По предварительной информации, подросток совершил суицид.
В Киеве нашли тело подростка, покончившего с собой / Информатор
На улице Большая Житомирская в Киеве нашли тело 15-летнего подростка, который ушел из дома на Рождество.
Об этом сообщает «Информатор». По предварительной информации, подросток совершил суицид.
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Погибший – 15-летний Роман Сухачев, который ушел из дома на Рождество и пропал. По словам очевидцев, они увидели тело подростка на земле и открытое окно на 5 этаже бизнес-центра «Панорама».
Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть. Родители ребенка опознали его.
Детали происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 17 ноября в Киеве молодая мать покончила жизнь самоубийством в одном помещении со своим маленьким ребенком.
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