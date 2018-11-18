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В Киеве мать повесилась в присутствии маленького ребенка

05:34, 18 ноября 2018
Происшествия
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У девушки остался маленький ребенок / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

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"Суицид в Киеве на Р. Окипной, 1. В ванной комнате найден труп молодой девушки. Предварительно, повесилась из-за развода. В квартире были маленький ребенок и пожилая мама", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Напомним, в сентябре многодетная мать в селе Бобрик на Киевщине свела счеты с жизнью. 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей, повесилась в сарае.

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Теги: #ребенок#самоубийство#мать