В Киеве мать повесилась в присутствии маленького ребенка

Молодая мать повесилась в ванной комнате.

17 ноября в Киеве молодая мать покончила жизнь самоубийством в одном помещении со своим маленьким ребенком.

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"Суицид в Киеве на Р. Окипной, 1. В ванной комнате найден труп молодой девушки. Предварительно, повесилась из-за развода. В квартире были маленький ребенок и пожилая мама", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Напомним, в сентябре многодетная мать в селе Бобрик на Киевщине свела счеты с жизнью. 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей, повесилась в сарае.