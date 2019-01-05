В Запорожье забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины (фото)
21:21, 05 января 2019Происшествия
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Правоохранители опросили заявителя и свидетелей происшествия.
В Запорожье забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины / Фото: НПУ
На улице Жуковского в Запорожье неизвестные забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины, сообщила пресс-служба областной полиции.
О повреждении мурала, открытого в честь 100-летия Украинской революции 1917–1921 годов, стало известно вечером 4 января.
Правоохранители опросили заявителя и свидетелей происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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