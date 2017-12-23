В Одессе облили красной краской памятный знак погибшим воинам АТО (фото)

В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак погибшим участникам антитеррористической операции, установленный на проспекте Шевченко - возле основного административного здания, в котором размещены областная государственная администрация и областной совет. Как сообщили УНИАН в облсовете, последствия вандализма обнаружены сегодня утром.

Злоумышленники облили краской сверху донизу памятный камень, на месте которого планируется в перспективе обустройство мемориала участникам антитеррористической операции – жителям Одессы и области.

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Вылитая вандалами ярко красная краска полностью покрыла гранитную поверхность «камня» и надпись: «На этом месте будет сооружен мемориал в честь воинов, отдавших свои жизни за независимость и целостность Украины».

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве вандалы испортили мурал с изображением Папы Римского Иоанна Павла II.