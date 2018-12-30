Под Киевом столкнулись две легковушки и маршрутка: один человек погиб (фото, видео)

В результате аварии погиб пассажир Mitsubishi. Мужчина не был пристегнут и пробил головой лобовое стекло.

В воскресенье, 30 декабря, на Гостомельской трассе при выезде из Киева произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer, KIA Ceed и маршрутного автобуса № 313 Буча-Ирпень. В результате столкновения погиб пассажир Mitsubishi.

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Как пишет Информатор, ДТП произошло около 8:40.

По словам полиции, водитель автомобиля Mitsubishi с пассажиром двигался по Гостомельской трассе в сторону Киева. На одном из участков дороги «японец» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с KIA. От удара Ceed развернуло на дороге и в нее влетела, не успевшая вовремя затормозить маршрутка.

В результате аварии погиб пассажир Mitsubishi. Мужчина не был пристегнут и пробил головой лобовое стекло. Водителей Lancer и Ceed госпитализировали с тяжелыми травмами в ближайшую больницу. Чтобы достать раненого мужчину из покореженного «японца» спасателям пришлось применить специнструмент. Водитель и пассажиры маршрутного такси серьезных травм не получили.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и спасатели ГСЧС. Детали и виновника аварии установит следствие.

Ранее в Киеве на Борщаговской Ford Ka влетел в отбойник и перевернулся. По словам полицейских, водители-участники ДТП управляли машинами в трезвом состоянии.