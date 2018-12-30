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Украинские спасатели перешли на усиленный режим работы

11:58, 30 декабря 2018
Общество
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Спасатели переходят на усиленный режим несения службы / фото УНИАН

На период новогодних праздников спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«На период новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера», - говорится в сообщении.

В частности, отметили в ГСЧС, в каждом регионе страны проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 30 декабря по 2 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий в рамках новогодних праздников, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

«Всего до 9 часов утра 2 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС. В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26», - говорится в сообщении.

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Теги: #ГСЧС#новогодние праздники