Сейчас суд работает в штатном режиме.

В Одессе из-за ложного сообщения о заминировании из суда эвакуировали около 100 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня около 10.20 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что здание Малиновского районного суда, расположенное по ул. Василия Стуса, 1/А, заминировано.

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На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы.

Работа учреждения была остановлена, всех работников и посетителей - около 100 человек - эвакуировали из здания.

Отмечается, что в ходе проверки никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено. Сейчас суд работает в штатном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, - наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Киеве "заминировали" здания Фонда гарантирования вкладов и Оболонского суда.