цей матеріал доступний українською

В Киеве "заминировали" здания Фонда гарантирования вкладов и Оболонского суда (фото)

14:06, 13 декабря 2018
Происшествия
54 0
Из здания Фонда гарантирования вкладов эвакуировали людей из-за сообщения о минировании / фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Как сообщает "Информатор", по адресу улица Сечевых Стрельцов, 17 из здания Фонда гарантирования вкладов физических лиц эвакуировали людей. Сообщение о минирование послупило полицейским в 11:25.

К месту прибыли медики, пожарные и следственно-оперативная группа. На данный момент ожидают взрывотехников, чтобы обследовать помещения на наличие опасных предметов. Вход в здание закрыт.

фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Немного раньше, полицейские получили сообщение о минировании Оболонского райсуда, который находится по адресу  улица Маршала Тимошенко, 2е. С 11:00 суд приостановил работу. Всех посетителей и сотрудников также эвакуировали.

Также поступило сообщение о минировании Оболонского суда / фото Андрей Кужим

Как сообщал УНИАН, 6 декабря пьяный мужчина "заминировал" Верховную Раду и сообщил полиции, где его искать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#Киев#минирование