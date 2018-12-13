В Киеве "заминировали" здания Фонда гарантирования вкладов и Оболонского суда (фото)

Людей из обоих зданий эвакуировали.

В столичную полицию поступило сообщение о минировании зданий Оболонского райсуда и Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщает "Информатор", по адресу улица Сечевых Стрельцов, 17 из здания Фонда гарантирования вкладов физических лиц эвакуировали людей. Сообщение о минирование послупило полицейским в 11:25.

К месту прибыли медики, пожарные и следственно-оперативная группа. На данный момент ожидают взрывотехников, чтобы обследовать помещения на наличие опасных предметов. Вход в здание закрыт.

Немного раньше, полицейские получили сообщение о минировании Оболонского райсуда, который находится по адресу улица Маршала Тимошенко, 2е. С 11:00 суд приостановил работу. Всех посетителей и сотрудников также эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря пьяный мужчина "заминировал" Верховную Раду и сообщил полиции, где его искать.