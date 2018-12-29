На Киевщине в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека (фото, видео)

Еще два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

На Киевщине в результате ДТП погибли три человека, еще два получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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"На трассе Киев-Чернигов возле пгт Залесье легковой автомобиль Opel с пятью пассажирами на борту, не справившись с управлением на скользкой дороге въехал в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю.

В результате столкновения в автомобиле Opel погибли две женщины и один мужчина, два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В свою очередь Департамент здравоохранения Киевской ОГА на странице в Facebook сообщает, что пассажиры легковушки получили тяжелые травмы, но угрозы их жизни нет: "оба пострадавших имеют тяжелейшие травмы и находятся в реанимации. У одного из мужчин разрыв селезенки и ушиб головного мозга. Сейчас его прооперировали, состояние стабильно тяжелое. У другого пострадавшего линейный перелом черепа и перелом бедра. Его дообследуют и также готовят к оперативному вмешательству. Угрозы для жизни обоих пациентов нет".

Как сообщал УНИАН, 28 декабря под Киевом в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека.