В ДТП под Львовом погибли украинские военные: названы имена (фото)

Всего в ДТП погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск.

В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск.

Об этом сообщается на странице академии в Facebook.

"16 декабря 2018 года трагически в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ночью 16 декабря на автодороге Львов-Краковец столкнулись пассажирский автобус международного рейса Днепр – Згожелец (Польша) и автомобиль Volvo.

Полиция выяснила причины ДТП с рейсовым автобусом на Львовщине, в результате которого погибли четверо людей. 43-летний водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Volvo.