Прокуратура подала апелляцию на решение судьи о возвращении Крысина из колонии в следственный изолятор

Определением судьи Соломенского райсуда Киева, где слушается дело о нападении на АЗС, фигурантом которого также является Крысин, его перевели в киевское СИЗО из колонии в городе Торецк, где он отбывает наказание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на постановление судьи Соломенского райсуда Киева Елены Куровой о возвращении "титушки" Юрия Крысина из колонии в Торецке в следственный изолятор в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила прокурор Юлия Малашич.

В колонии в городе Торецк Крысин отбывает наказание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

"Несмотря на то, что в постановлении судьи Куровой говорится, что данное постановление обжалованию не подлежит, подана апелляционная жалоба на это постановление. Хочу напомнить, что данным постановлением решался вопрос, связанный с исполнением приговора, поэтому такое постановление может быть обжаловано, хотя судья и не ссылалась на статью 537 Уголовного процессуального кодекса, а мотивировала свое решение заявлением адвокатов Крысина, не выяснив при этом мнение сторон процесса. Также мы обращаем внимание апелляционного суда, что это постановление было вынесено без выяснения мнения обвиняемого и в отсутствие его защитников. Надеемся, что апелляционный суд откроет производство по нашей жалобе", - сказала прокурор.

Также она добавила, что судья Курова вообще не должна была выносить это постановление, поскольку на предыдущем заседании она уже рассмотрела соответствующее ходатайство защитников Крысина (об этапировании его в СИЗО) и приняла решение о том, что не будет рассматриваться ходатайство по существу, поскольку на то время у судьи не было сведений, что Крысин уже находится в колонии.

По мнению прокурора, для того, чтобы еще раз рассмотреть возможность этапирования Крысина в СИЗО, его адвокаты должны были обратиться с повторным ходатайством, но этого не было. То есть, по словам прокурора, судья вынесла два постановления по одному ходатайству, что является нарушением норм УПК.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание Дарницкого райсуда Киева, где рассматривается дело по обвинению Крысина в противодействии участникам Евромайдана и пытках, не состоялсь и перенесено на 14.00 11 декабря.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках. По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. 3 сентября Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. К этому сроку также будет относиться пребывание Чемеса в следственном изоляторе.

По другому делу - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд города Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия. 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен. В начале октября Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания по делу об убийстве Веремия.

Также в Соломенском районном суде Киева рассматривается дело по обвинению Крысина в нападении на АЗС.