В крымской школе на детей упал потолок (видео)

Администрация школы попыталась скрыть информацию о ЧП от взрослых.

В оккупированном Севастополе, в школе №3, на детей упал кусок потолка.

Об этом сообщает издание Vgorode.ua.

Инцидент произошел 13 декабря в школьном коридоре во время перемены. Отмечается, что ученица снимала капающую воду с трещины на потолке, как вдруг часть потолка обрушилась.

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По данным издания, администрация школы решила не сообщать о случившемся родителям, а учителя попросили детей удалить все фото и видео.

Как сообщили родители, после случившегося место падения потолка оградили несколькими лавочками, однако от взрослых информацию о ЧП попытались скрыть.

"Их посадили на уроки, учитель географии прошла и сказала, чтобы дети удалили все видео и фото", - рассказывают родители.

По словам мамы ученицы, снявшей видео, девочка неоднократно рассказывала о том, что трещины на потолке образовались не только в школьном коридоре, но и в нескольких кабинетах.

Директор школы Анжелла Евгущенко сообщила, что второй этаж решено пока закрыть. По ее словам, "будет ремонт, департамент помогает, все будет хорошо".