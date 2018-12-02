Обвал крыши в школе под Киевом: полиция задержала трех причастных

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Полиция Киевской области задержала трех причастных к обвалу потолка спортарены школы в Вишневом.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, задержаны директор фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораб и предприниматель, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены Вишневской ООШ №4.

«Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества», - сообщает полиция.

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Как отмечается, в настоящее время полиция расследует уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч. 1 ст. 275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191).

Известно, что победитель открытых торгов, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, предложил построить спортарену за 17,5 млн грн.

Вчера на объекте, который сдали в эксплуатацию полгода назад, обрушилась крыша прямо во время тренировок.

Когда сооружение начало разрушаться, в зале находилось 30 детей. До падения арки тренеры успели вывести их из помещения. Никто не пострадал.