Авария самолета в Борисполе: "Белавиа" рассказала подробности жесткой посадки Boeing с пассажирами

В аэропорту "Борисполь" находятся специалисты авиакомпании "Белавиа", которые осматривают самолет.

В аэропорту "Борисполь" вечером в воскресенье борт «Белавиа» Boeing 737−500 сбил фонари при выруливании. Авиакомпания прокомментировала происшествие в Киеве.

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"После посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск — Киев 9 декабря 2018 года, при пробеге правой стойкой шасси задело грунт," - сообщили TUT.BY в пресс-службе авиакомпании.

Командир самолета устранил боковое уклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В «Белавиа» сообщают, что причины инцидента расследуются. У самолета Boeing 737−500 поврежден обтекатель. Сейчас в аэропорту Борисполь находятся специалисты авиакомпании, которые осматривают самолет.

Пассажиров из аэропорта Борисполь в Минск отправили следующим рейсом.

«Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет „Белавиа“ сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет», — ранее сообщил директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

Как уточняет «Белавиа», речь идет о фонарях, которые освещают взлетно-посадочную полосу.