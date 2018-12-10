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Авария самолета в "Борисполе": гендиректор аэропорта прокомментировал инцидент

00:28, 10 декабря 2018
Происшествия
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У самолета повреждена обшивка двигателя / фото из соцсетей

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Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, пишет издание Вести.

"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - сообщил Павел Рябикин.

Также руководитель аэропорта добавил, что на время ЧП был напряженный период в работе "Борисполя", одиннадцать самолетов было перенаправлено в другие аэропорты.

Гендиректор "Борисполя" сообщил, что самолет задел фонари при віруливании / фото Игорь Соколенко

Ранее СМИ сообщили, что 9 декабря в международном аэропорту "Борисполь" жесткую посадку совершил самолет авиакомпании "Белавиа", при посадке он выкатился за пределы взлетной полосы.

В результате аварии полосу закрыли для полетов. Из-за перегрузки второй взлетно-посадочной полосы «Борисполя» часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу. На сайте аэропорта «Борисполь» нет никакой информации об инциденте.

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Теги: #самолет#белавиа#аэропорт Борисполь