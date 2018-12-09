Украинец направлялся в Россию с миллионом рублей в ботинках (видео)

По информации пограничников, валюта была изъята, а задержанного передали компетентным органам.

Пограничники обнаружили гражданина Украины, который пытался пересечь государственную границу и выехать в Россию с миллионом рублей, которые перевозил в ботинках.

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Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

46-летний украинец, который пытался скрытно перевезти через границу незадекларовану иностранную валюту, ехал в РФ через пункт пропуска "Журавлевка" на Харьковщине.

"Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Во время осуществления углубленного осмотра личных вещей мужчины под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 миллион российских рублей", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, валюта была изъята, а задержанного передали компетентным органам.