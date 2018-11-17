Из-за георгиевской ленты на чемодане россиянина не впустили в Украину

Мужчине отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

В столичном аэропорту «Жуляны» пограничники не пропустили в Украину россиянина, на чемодане которого была георгиевская лента.

Как сообщает Госпогранслужба, 16 ноября в пункте пропуска «Жуляны» во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси пограничным нарядом был обнаружен чемодан, к ручки которого была привязана георгиевская лента.

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Впоследствии был установлен владелец чемодана. Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение.

«Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена в Украине. Поэтому мужчине отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», - сообщили в ведомстве.