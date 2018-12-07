В Киеве будут судить бывшего и действующего правоохранителей, которые избили студента во время Майдана

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченного этого подразделения, который сейчас работает в управлении уголовного розыска полиции Киева, по делу по факту избиения студента во время Майдана.

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Как сегодня сообщила пресс-служба ГПУ, обвинительный акт был направлен в суд 6 декабря.

По данным следствия, в январе 2014 года на Подоле в Киеве обвиняемые с превышением власти безосновательно задержали студента Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, что сопровождалось применением насилия и причинением потерпевшему телесных повреждений.

В ГПУ указывают, что после задержания и избиения пострадавший вместе с другими задержанными студентами был доставлен в одно из райуправлений милиции, где на основании сфальсифицированных материалов уголовного производства (составленных оперативными работниками фиктивных рапортов и предоставленных ими же ложных показаний) студенты были незаконно задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, и по ходатайству следователей и прокуроров, следственные судьи применили к задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК Украины как превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, предоставление заведомо ложных показаний и незаконное препятствование организации проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций", - сообщили в ГПУ.

В другой части досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства для привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений, в частности, из числа руководителей оперативных и следственных подразделений, сотрудников прокуратуры и судей.