ГПУ готова объявить в розыск экс-"беркутовцев", заявивших о бегстве в Россию на канале YouTube

Генеральная прокуратура Украины объявит в розыск 4 экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане, если подтвердится информация об их бегстве в Россию.

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Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сегодня в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня сказать на 100%, что действительно сбежали, нельзя, - должно быть подтверждение от пограничной службы ... Мы ожидаем официального подтверждения по этому поводу. Но, по предварительной информации, это произошло", - отметил Горбатюк.

По его словам, если эти лица не будут появляться в суде, то дело в отношении них фактически не будет рассматриваться. "Поэтому следующим шагом будет объявление в розыск", - сказал Горбатюк.

При этом он отметил, что еще в конце марта в Печерский райсуд Киева было подано ходатайство о продлении меры пресечения трем подозреваемым (четырем избрана мера пресечения в виде личного обязательства), но судьи по каким-то причинам не смогли собраться для проведения судебного заседания.

Как сообщалось, освобожденный Апелляционным судом Киева из-под ареста экс-«беркутовец» Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег - Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков - бежали в Россию. Об этом экс-бойцы харьковского "Беркута" заявили, обнародовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.

Они заявили, что во время Майдана выполняли «конституционный долг», но в течение последних трех лет подвергаются преследованиям.

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Правоохранители инкриминируют, в частности, экс-"беркутовцу" Гончаренко 33 покушения на убийство во время разгона участников Революции достоинства. Также Гончаренко подозревается в убийстве трех "майдановцев" 18 февраля 2014 года.