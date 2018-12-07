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"Террористический акт": в Днепре из-за угрозы взрыва проверяют все вокзалы и метро

16:23, 07 декабря 2018
Происшествия
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Полиция проверяет на наличие взрывчатки все вокзалы Днепра / фото dp.npu.gov.ua

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Правоохранители проверяют помещения и прилегающую территорию Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро, сообщили в местной полиции.

Для проверки объектов инфраструктуры на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, ГСЧС и представители других служб. Также полиция устанавливает личность минера.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины ( Террористический акт)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге пьяный местный житель "заминировал" воинскую часть.

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Теги: #Днепр#минирование#вокзал