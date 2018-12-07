В Кривом Роге пьяный местный житель "заминировал" воинскую часть

Сообщая о минировании, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания четко объяснить свои действия не смог.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали неработающего 36-летнего местного жителя, который 6 декабря по телефону сообщил о заминировании воинской части в Центрально-Городском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В результате осмотра помещений и территории воинской части взрывных устройств обнаружено не было. Сообщая о минировании, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания четко объяснить свои действия мужчина не смог.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.