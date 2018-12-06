В Киеве неизвестные в масках расстреляли внедорожник, введен план перехвата

Водитель Nissan, который находился один в автомобиле, пытался оторваться от стрелков, но его занесло на крыльцо магазина.

В Соломенском районе Киева, на улице Сурикова, 3, неизвестные в масках расстреляли внедорожник, после чего скрылись с места происшествия - введен план перехвата.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Отмечается, что неизвестные в масках подъехали на черном автомобиле Volvo XC90, обстреляли Nissan и скрылись с места происшествия.

На данный момент территорию, где произошел инцидент, оцепили правоохранители. В Киеве введен оперативный план перехвата «Сирена».

Как сообщают «Вартові еспресо», водитель Nissan, который находился один в автомобиле, пытался оторваться от стрелков, но его занесло на крыльцо магазина. Злоумышленники стреляли в боковое пассажирское и заднее стекло.