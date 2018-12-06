В Харькове в супермаркете полицейский застрелил парня, который подрезал его ножом

Конфликт начался с того, что 24-летний мужчина отказался рассчитаться за купленный товар.

В супермаркете на улице Шевченко в Харькове, в среду, 5 декабря, около 21:30 полицейский застрелил молодого человека, который напал на него с ножом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Конфликт начался с того, что 24-летний мужчина отказался рассчитаться за купленный товар. Сотрудник полиции охраны предложил решить конфликт в рамках законодательства и дождаться приезда наряда полиции.

«В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений. Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, согласно статье 46 Закона Украины «О Национальной полиции» использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина», - рассказали в полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу - ночью 24-летний мужчина скончался, состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции стабильное. Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений, продолжается проверка.