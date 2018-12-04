В районе заблокированного Керченского пролива из-за действий России произошло несколько серьезных аварий - МинВОТ

Из-за блокирования Россией Керченского пролива увеличилось количество аварий судов в Черном и Азовском морях

В Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов, обусловленные блокированием РФ Керченского пролива.

Об этом пишет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины в понедельник, 3 декабря, в Facebook.

"С 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив, как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей, о чем ранее сообщало МВОТ. Корабли оставались на местах, образуя скопления, что стало причиной ряда аварий", - говорится в нем.

По данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно Lady Maria (Республика Того) во время маневрирования вблизи Керченского пролива понесло повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Azov Concord (Республика Мальта). Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море.

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МВОТ приводит еще один инцидент, который произошел 1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива. Буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксированою баржей Shilaynyay, которая была загружена около 4000 тонн пшеницы, из-за чего баржа оторвалась и села на мель вблизи мыса Каменный. "Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными", - говорится в сообщении.

"Допустив массовое скопление суден в районе Керченского пролива, Российская Федерация создала серьезную угрозу безопасности судоходства. Такие действия РФ является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой Россия отвечает за безопасную навигацию судов", - добавляют в министерстве.

В сообщении подчеркивается, что одновременно с массовыми отключениями судами системы AIS, которые поощряет Российская Федерация, приведенные примеры еще раз демонстрируют как РФ пренебрегает нормами международного права и создает опасности для судоходства в Черном и Азовском морях.

Напомним, что 26 ноября этого года сроком на 30 дней на территории десяти областей Украины действует режим военного положения. Причиной такого решения стала вооруженная провокация России в Керченском проливе, когда военные РФ атаковали два катера и один буксир ВМС Украины. Такое поведение Кремля вызвало острую критику со стороны стран "Большой семерки". Сейчас в московском СИЗО "Лефортово" содержатся 24 военных. Их обвиняют в нарушении границ России.