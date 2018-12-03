Российский омбудсмен рассказала Денисовой о расселении украинских моряков в «Лефортово»

Сегодня украинским военнопленным привезли передачи, для них также открыли внутритюремные счета.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что захваченных вблизи Керченского пролива украинских военных моряков расселят в следственном изоляторе в «Лефортово» в камерах для двух арестантов вместе с российскими заключенными.

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Как написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook, она провела с российским омбудсменом телефонный разговор.

«Она сообщила о том, что сегодня украинским военнопленным привезли передачи, а также, что для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги», - отметила Денисова.

«Кроме того, по ее словам, сейчас в СИЗО-2 Лефортово происходит так называемое дорасселение, в результате которого каждого из наших моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. И к каждому из них будет подселен другой заключенный, который тоже впервые привлекается к ответственности», - утверждает она.

«В месте пребывания наших военнопленных, как утверждает уполномоченный по правам человека РФ, есть двор для прогулок. В праве на прогулки они не ограничены», - добавила Денисова.

«Что касается моряков, находящихся в больничном изоляторе «Матросской тишины», то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Раненые, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб», - сообщила украинский омбудсмен.

«Мне пообещали, что завтра, во вторник, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков», - добавила Денисова.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».