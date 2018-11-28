В Киеве "заминировали" крупную сеть супермаркетов

По данным СМИ, аноним сообщил о заминировании супермаркета "Сильпо", но не указал, какой именно.

Полиция проверяет информацию о минировании крупной сети супермаркетов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Письмо с сообщением о заминировании супермаркета поступил в колл-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины этой сети», - говорится в сообщении.

Для оперативной отработки супермаркетов сотрудники полиции создали несколько групп правоохранителей, в число которых вошли взрывотехники и кинологи.

Читайте такжеПопытка «свободовцев» заблокировать ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: опубликованы фото

Усилия правоохранителей направлены на установление лиц, которые сообщили о заминировании.

Как сообщает «Информатор», аноним сообщил о заминировании именно супермаркета «Сильпо».

Так, на улице Бережанской, 22, что в Оболонском районе, людей из супермаркета эвакуировали, парковку отгородили, а у входа на данный момент дежурит полиция и охрана.

Кроме того, эвакуация из «Сильпо» прошла по адресу Героев Сталинграда, 46, что также в Оболонском районе столицы.

Как сообщал УНИАН, в помещении торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве представители молодежного крыла ВО "Свобода" подожгли дымовые шашки, из-за чего из торгово-развлекательного центра эвакуировали посетителей.