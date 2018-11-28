Захват Ocean Plaza: людей эвакуировали из-за дымовых шашек

Представители радикальной организации захватили рабочие места администраторов информационной стойки.

В помещении торгово-развлекательного центра в Киеве представители молодежного крыла ВО "Свобода" подожгли дымовые шашки, из-за чего из торгово-развлекательного центра эвакуировали посетителей.

Об этом говорится в сообщении на странице ТРЦ в Facebook.

«Несмотря на то, что во время акции участники заявляли, что не препятствуют деятельности арендаторов, не несут угрозы здоровью и жизни посетителей и сотрудников ТРЦ, в 18:00 в помещении ТРЦ были снова подожжены дымовые шашки, сейчас проводится эвакуация», - сообщили представители центра.

По их данным, сегодня представители радикальной организации захватили рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальному функционированию заведения.

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На данный момент служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт.

О дальнейшем режиме работы учреждения представители ТРЦ обещают сообщить позже.

Как сообщает «Информатор» с места инцидента, на данный момент сотрудники и посетители Ocean Plaza вышли из здания из-за сильного задымления внутри.

Надо отметить, что на инцидент уже отреагировало представители посольства США в Украине. На своей странице в Twitter они сообщили, что следят за событиями, которые происходят в торговом центре Ocean Plaza.

"Посольство следит за информацией относительно возможного протеста, который сейчас происходит в торговом центре Ocean Plaza", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza сегодня ворвались представители молодежного крыла ВО "Свобода", которые пытались заблокировать его работу. Представители организации "Сокол" разрисовали главный вход и стеклянные стены ТРЦ надписями "Долой московский бизнес", "Собственность России", и "Не покупай в Оушен Плаза".

Протесты правых сил в скандальном ТРЦ начались 26 ноября.