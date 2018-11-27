В Запорожье дети отравились испарениями титана в поезде

По факту нарушения эксплуатации принадлежностей в вагоне поезда открыто уголовное производство.

В Запорожье двое детей отравились в вагоне поезда «Одесса-Запорожье» во время растопки титана топочным материалом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Отмечается, что 26 ноября в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлены двое детей 2009 и 2002 годов рождения для проведения обследования во время подозрения с признаками отравления продуктами горения.

После осмотра вагона было установлено, что в пассажирском поезде сообщением «Одесса-Запорожье» ехала группа из 28 детей и 5 взрослых. Во время растопки титана топочним материалом в вагоне произошел внезапный кратковременный выброс дыма (эффект обратной тяги).

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«Пассажиры услышали запах дыма и пожаловались, им было предложено перейти на свободные места в другие вагоны поезда. На станции Запорожье было принято решение вызвать скорую медицинскую помощь. Медицинские работники осмотрели 15 детей, двух из них для обследования направили в больницу. После чего все были отпущены домой», - рассказали в полиции.

На данный момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.