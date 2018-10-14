Во Львове от отравления угарным газом погибли двое молодых мужчин

Тела львовян в возрасте 30 и 31 лет обнаружили в одной квартире.

Во Львове от отравления угарным газом погибли двое мужчин.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 13 октября, около 16:00, в квартире на ул. Тернопольской, 1-а обнаружили тела двух мужчин.

Установлено, что двое львовян в возрасте 30 и 31 лет, вероятно, отравились угарным газом и умерли до приезда кареты скорой медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства их смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Назначены экспертизы.

По полученной информации, тело одного мужчины обнаружили в ванной комнате, другого - в комнате.