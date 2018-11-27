Скандальный ТРЦ в Киеве временно прекратил работу (видео)

В Киеве здание ТРЦ Ocean Plaza обложили шинами, разрисовали и обклеили стены и главный вход.

В Киеве утром во вторник под зданием ТРЦ Ocean Plaza собрались представители националистических организаций, они жгут файеры, а также принесли под торговый центр шины и разрисовали окна краской.

Об этом сообщает "Информатор".

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Под стенами ТРЦ находятся около 50 человек. Большинство из них — представители организации "Сокол". Участники акции принесли автомобильные покрышки и сложили их перед центральным входом в ТРЦ. По словам протестующих, они собрались под торговым центром, потому что он принадлежит представителям РФ.

Также участники митинга пришли к ТРЦ с краской. Утром они разрисовали главный вход и стеклянные стены надписями "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Оушен Плаза".

В настоящее время торгово-развлекательный центр не работает.

Накануне в здании ТРЦ неизвестные лица бросили дымовые шашки, из-за чего пришлось эвакуировать всех посетителей. Обошлось без пострадавших.