"Стоп Путин!": в Киеве разрисовали ТЦ "Ocean plaza" и бросили ко входу мертвых голубей (фото, видео)

В Киеве разрисовали антироссийскими лозунгами ТРЦ, принадлежащий другу Путина.

В столице группа лиц, членов ВОО "Сокол", с файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.

Они расклеили на входной группе ТЦ листовки "Прочь российский бизнес из Украины", а также оставили на фасаде надписи "Стоп Путин!", "Не покупай российское", "Слава защитникам – смерть оккупантам", сообщает "Украинская правда".

В микрофон граждан призвали не покупать российских товаров.

Источники УНИАН также сообщают, что ко входу в ТРЦ подбросили мертвых голубей.

Как сообщается на сайте организации, акцию провели из-за того, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращена", а сам "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу".

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"Российские торговые сети "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans", "Спортмастеp" до сих пор зарабатывают средства на территории Украинского государства. Также сети известных ресторанов "Евразия" и "Якитория", принадлежащие российским олигархам, способствуют выведению средств украинцев в кошелек агрессора", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "ТПС Недвижимость", контролируемая в том числе Игорем Ротенбергом, ведет с Dragon Capital переговоры о продаже ТЦ "Ocean Plaza". Отмечается, что ТЦ оценивается в 270-315 миллионов долларов: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.