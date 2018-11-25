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В Днепре произошел масштабный пожар (фото, видео)

12:37, 25 ноября 2018
Происшествия
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В Днепре  произошел масштабный пожар в кафе / фото ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Пожар случился в кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного дома на улице Гули Королевой. На момент прибытия спасателей огонь успел уничтожить сауну и банкетный зал на площади 60 квадратных метров и повредить подвесной потолок, технику и торговое оборудование на площади 250 "квадратов".

Пожар случился в кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного дома / фото ГСЧС Украины в Днепропетровской области

К счастью, в результате масштабного пожара никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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Теги: #Днепр#пожар