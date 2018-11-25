В Днепре произошел масштабный пожар (фото, видео)
12:37, 25 ноября 2018Происшествия
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В результате масштабного пожара никто не погиб и не пострадал.
В Днепре произошел масштабный пожар в кафе / фото ГСЧС Украины в Днепропетровской области
В субботу, 24 ноября, в Индустриальном районе Днепра произошел масштабный пожар в кафе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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Пожар случился в кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного дома на улице Гули Королевой. На момент прибытия спасателей огонь успел уничтожить сауну и банкетный зал на площади 60 квадратных метров и повредить подвесной потолок, технику и торговое оборудование на площади 250 "квадратов".
Пожар случился в кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного дома / фото ГСЧС Украины в Днепропетровской области
К счастью, в результате масштабного пожара никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания устанавливают правоохранительные органы.
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