В Днепре произошел масштабный пожар (фото, видео)

В результате масштабного пожара никто не погиб и не пострадал.

В субботу, 24 ноября, в Индустриальном районе Днепра произошел масштабный пожар в кафе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Пожар случился в кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного дома на улице Гули Королевой. На момент прибытия спасателей огонь успел уничтожить сауну и банкетный зал на площади 60 квадратных метров и повредить подвесной потолок, технику и торговое оборудование на площади 250 "квадратов".

К счастью, в результате масштабного пожара никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания устанавливают правоохранительные органы.