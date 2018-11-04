Под Днепром во время движения загорелся автобус с людьми (фото)

Люди самостоятельно покинули авто до прибытия спасателей, никто не пострадал.

На трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области во время движения загорелся рейсовый автобус «Эталон», в котором ехали 10 человек.

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Как сообщает «Магнолия ТВ», ссылаясь на информацию ГСЧС, инцидент произошел днем вблизи поселка Вербовое.

На место прибыли спасатели, люди самостоятельно покинули авто еще до их прибытия. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожен автобус на площади 20 квадратных метров. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на Львовщине во время движения загорелся туристический автобус с пассажирами.