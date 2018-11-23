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Убийство 9-летней девочки на Одесщине: ребенка изнасиловали, а затем задушили

14:46, 23 ноября 2018
Происшествия
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При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен / фото: Нацполиция

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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«Получили информацию об обнаружении трупа 10-летней девочки (по данным пресс-службы Нацполиции 9-летней, ред.) в заброшенном доме в Белгород-Днестровском районе Одесской области. При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен. По горячим следам «недочеловек», совершивший это преступление, уже задержан, но ребенка не вернуть...», - написал Аброськин.

По некоторым данным, задержанным является житель Молдовы, который на родине находится в розыске. Подозреваемый якобы работал (был разнорабочим) на семью погибшей девочки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в заброшенном доме в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области был обнаружена убитой девочка, 2009 года рождения.

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Теги: #убийство#Одесщина