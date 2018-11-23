В Одесской области 9-летняя девочка найдена убитой

Тело девочки с признаками насилия обнаружено в заброшенном доме.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня обнаружена убитой 9-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, тело девочки с признаками насилия обнаружено 23 ноября в заброшенном доме в одном из сел указанного района.

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По имеющейся информации, погибшая – местная жительница, 2009 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Никополе парень 18 раз ударил ножом 13-летнюю сестру.