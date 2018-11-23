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В Одесской области 9-летняя девочка найдена убитой

11:49, 23 ноября 2018
Происшествия
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи / фото: Нацполиция

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, тело девочки с признаками насилия обнаружено 23 ноября в заброшенном доме в одном из сел указанного района.

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По имеющейся информации, погибшая – местная жительница, 2009 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: #убийство#Одесщина