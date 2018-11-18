Под Одессой женщину сбили сразу два автомобиля, местные жители перекрыли трассу (фото)

Местные жители считают, что авария произошла из-за отсутствия освещения и светофора на пешеходном переходе.

Возле поселка Хлебодарское Одесской области женщину-пешехода сбили сразу два автомобиля. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, до прибытия скорой.

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Как сообщает «Думская», инцидент произошел на неосвещенной дороге. По словам очевидцев, в районе автобусной остановки «Фиат» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина упала, и на нее наехал автомобиль «Вольво».

Местные жители, как отмечается, говорят, что авария произошла из-за отсутствия освещения на пешеходном переходе.

«Трасса не оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением. Я сама ежедневно стою по 10-15 минут перед пешеходным переходом, чтоб перейти дорогу. Наезды в нашем районе не редкость, хотя смертельных исходов не было давно. Неужели должны гибнуть люди, чтоб добиться справедливости, чтоб выделили бюджет на освещение и светофор», — процитировали журналисты пост жительницы Хлебодарского Виктории Карауш.

По состоянии на 14:25 местные жители перекрывают Маякскую трассу, требуя решить вопрос с освещением трассы и установкой светофора. Ждут приезда чиновников.

Ранее сообщалось, что медикам не удалось спасти 41-летнюю жительницу Беляевского района Одесской области, которая получила травмы после выпадения из маршрутки.