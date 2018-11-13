Под Киевом пьяные подростки насмерть забили бездомного

Тело нашли случайные свидетели в лесополосе на берегу местного озера.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции задержали двух молодых людей, которые в нетрезвом состоянии до смерти забили 49-летнего бездомного.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Следствие установило, что к совершению указанного преступления причастны двое местных парней 16 и 17 лет, которые распивали спиртные напитки на берегу озера именно в то время, когда рядом отдыхал потерпевший.

«В какой-то момент между бездомным и подростками возник конфликт, в ходе которого последние бездомному нанесли несколько ударов ногами по голове и туловищу. В результате этих телесных повреждений потерпевший скончался. Тело потерпевшего направлено на экспертизу», - рассказали в полиции.

Читайте такжеВсе трое бездомных, избитые сыном судьи и его другом в Павлограде, умерли - СМИ

На данный момент суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области подростки до смерти забили бездомного и забрали у него милостыню. Юноши по очереди с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, потом - кирпичом.