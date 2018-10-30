В Киевской области подростки до смерти забили бездомного и отобрали у него милостыню

Юноши по очереди с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, потом - кирпичом.

На Киевщине подростки 15-17 лет забили до смерти бездомного и подозреваются в других тяжких преступлениях.

Грабежи, угон автомобилей и причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть, - в полиции Киевской области рассказали о преступлениях, которые совершили в течение последних месяцев трое несовершеннолетних из Белоцерковщины.

Суд уже избрал в отношении каждого меру пресечения: двое старших – под домашним арестом, 15-летнего отпустили сразу после слушания.

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"Около трех часов ночи 15-ти и 16-летний товарищи находились вблизи парка отдыха. В полуразрушенной постройке они заметили мужчину без постоянного места жительства. Как выяснилось позже, 50-летний потерпевший устроил там ночлег. Юноши по очереди с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, потом - кирпичом. Наконец отобрали мелочь – милостыню за день, и исчезли. Через некоторое время мужчина скончался", - рассказали правоохранители.

Следующее преступление, продолжили в полиции, произошло поздно вечером во время свидания. 25-летний житель Белой Церкви встретил возле дома любимую, подарил букет цветов, в руках у него был MacBook. За этим с площадки наблюдали тот самый 16-летний фигурант уже вместе со старшим товарищем. Подростки напали на молодого человека, нанесли ему телесные повреждения и отобрали гаджет.

После совершения этого преступления несовершеннолетних и задержали полицейские.

Ранее в селе Руда Сквирского района Киевской области двое учеников местного профессионального училища (16 и 17 лет) до смерти забили пенсионера.