В Днепре со стрельбой задержали двух иностранцев, подозреваемых в кражах (фото, видео)
В Днепре полицейские применили огнестрельное оружие для задержания двух граждан Грузии, которые подозреваются в имущественных преступлениях, в том числе воровстве.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.
Читайте такжеВ Днепре мать нашла повешенным своего 11-летнего сына, ребенок в реанимации
По оперативной информации, подозреваемые в возрасте 32 и 42 лет прибыли в Украину "для ведения преступной деятельности и могут быть причастны к серии имущественных преступлений – разбоям, грабежам и квартирным кражам".
Вечером в пятницу правоохранители заметили автомобиль с подозреваемыми, но те отказались остановиться по требованию полиции.
"Водитель не реагировал и продолжал движение. Чтобы задержать воров, полицейские применили огнестрельное оружие. В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить, а беглецов задержать", – говорится в сообщении.
В ходе операции пострадали двое сотрудников полиции: один – при попытке остановить машину злоумышленников, второй – при их задержании. Задержанным гражданам за сопротивление правоохранителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.