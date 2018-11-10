В Днепре со стрельбой задержали двух иностранцев, подозреваемых в кражах (фото, видео)

В ходе операции пострадали двое сотрудников полиции.

В Днепре полицейские применили огнестрельное оружие для задержания двух граждан Грузии, которые подозреваются в имущественных преступлениях, в том числе воровстве.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Днепре мать нашла повешенным своего 11-летнего сына, ребенок в реанимации

По оперативной информации, подозреваемые в возрасте 32 и 42 лет прибыли в Украину "для ведения преступной деятельности и могут быть причастны к серии имущественных преступлений – разбоям, грабежам и квартирным кражам".

Вечером в пятницу правоохранители заметили автомобиль с подозреваемыми, но те отказались остановиться по требованию полиции.

"Водитель не реагировал и продолжал движение. Чтобы задержать воров, полицейские применили огнестрельное оружие. В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить, а беглецов задержать", – говорится в сообщении.

В ходе операции пострадали двое сотрудников полиции: один – при попытке остановить машину злоумышленников, второй – при их задержании. Задержанным гражданам за сопротивление правоохранителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.