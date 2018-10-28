В Днепропетровской области задержали россиянина и его сообщников за убийства пятерых украинцев

Убийства совершались с начала года и до настоящего времени.

В Днепропетровской области полиция задержала гражданина России и его сообщников за убийства пятерых граждан Украины.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

По его словам, убийства совершались с начала года и до настоящего времени. По словам Аброськина, злоумышленники "отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили".

"Почему убивали - тяжело понять. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем оскорбления, по их словам, а дальше - убийство и прятали труп", - написал Аброськин.

Ранее УНИАН сообщал, что столичные правоохранители обнаружили в озере в Дарницком районе тела двух детей. Их мать в неадекватном состоянии задержали неподалеку от Чернигова.

Позже стало известно, что в убийстве малышей 5 и 6 лет призналась мать - Екатерина Бабкина 1982 года рождения. Женщина якобы сама хотела утопиться, но не смогла. Причиной убийства, как утверждается, стало то, что отец ушел из семьи и женился на другой. Подозреваемая работала в детском саду и ранее никогда не была замечена за употреблением алкоголя.