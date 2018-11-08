Топор, пистолет и три ножа: в Одессе полицейские застрелили вооруженного убийцу преподавателя (видео)

По предварительным данным, второго ноября на кладбище мужчина напал с ножом на преподавателя одного из ВУЗов.

В Суворовском районе Одессы сотрудники полиции во время задержания застрелили вооруженного мужчину, который разыскивался за нападение на преподавателя одного из высших учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника, который 2 ноября нанес смертельные ножевые ранения преподавателю одного из ВУЗов, полицейские установили его местонахождение.

«Увидев полицейских, 29-летний подозреваемый набросился на них с топором. После неоднократных предупреждений правоохранители, отражая нападение, которое угрожало их жизни и здоровью, применили табельное огнестрельное оружие», - рассказали в полиции.

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Вследствие полученного ранения мужчина умер. Во время осмотра, кроме топора, полицейские обнаружили у него три ножа и пистолет.

На данный момент полицейские и сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что утром второго ноября 61-летний пострадавший – преподаватель одного из высших учебных заведений города - шел через кладбище на работу. На кладбище на него напали с ножом, после чего преподаватель вернулся домой, но умер от потери крови.

По данному факту было начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 25 октября напали на учителя Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике. Нападение произошло около 21:00 на углу улиц Люстдорфская дорога, Транспортная и Косовская. Учитель физики Павел Виктор возвращался домой на велосипеде. Трое людей толкнули его и отобрали велосипед.