В Одессе избили и ограбили учителя-звезду YouTube

YouTube-канал учителя Павла Виктора имеет более 130 тысяч подписчиков и более чем восемь миллионов просмотров.

В Одессе 25 октября напали на учителя Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике.

Нападение произошло около 21:00 на "развилке" улиц Люстдорфская дорога, Транспортная и Косовская. Учитель физики Павел Виктор возвращался домой на велосипеде. Трое людей толкнули его и отобрали велосипед. Об этом сообщают местные СМИ.

"Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение с телесными повреждениями, полученными в результате падения с велосипеда. Полицейским о происшествии сообщили врачи", - сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

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Хмельницкий райотдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины ("Грабеж").

Правоохранители ищут напавших.

У пострадавшего - перелом шейки бедра. Операцию запланировали на понедельник.

Отметим, Павел Виктор в 2009 году был признан лучшим учителем Украины. Он записал 473 видеоурока по курсу физики и опубликовал их на канале Youtube. Курс уроков охватывает все темы углубленной программы 9-11 классов от "Механики" до "Физики ядра".