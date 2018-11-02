Стало известно о состоянии 15-летней девушки, выпавшей из маршрутки под Киевом (видео)

Школьница плохо помнит, что именно с ней произошло в автобусе.

Девочка, выпавшая из салона маршрутки во время движения, лежит в отделении нейрохирургии. Она не помнит, как именно травмировалась.

От больничной койки мама 15-летней Лены не отходит ни на миг. О том, как выпала из маршутки, девушка почти ничего не говорит, говорится в сюжете ТСН.

"Она не в состоянии разговаривать. Она только: "Мама". Ребенок под капельницей, она ничего не ест, лежит в полусогнутом состоянии", - рассказала мама потерпевшей Антонина Сивак.

Врач-нейрохирург Сергей Дяченко говорит, что у пострадавшей многочисленные ушибы туловища, конечностей и головы. "Гематомы на голове или рассасутся, или изменятся", - предостерег он.

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В переполненном микроавтобусе Елена стояла в самом конце – возле аварийного выхода.

"Во время поворота задние двери открылись, и она выпала из маршрутки", - говорит мама пострадавшей. Патрульные забрали автобус на штрафплощадку. "Мы будем изучать, как отпускается вообще транспорт в этом предприятии, как он ездит", - пояснил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Когда машина последний раз проходила техосмотр, узнать у перевозчика не удалось – руководство закрылось и дверь журналистам не раскрыло.

Почему именно открылась дверца, произошло это из-за технической неисправности или человеческой халатности – должно выяснить транспортная инспекция. Но перевозчика в любом случае ждет масштабная проверка. Это обещает начальник отдела организации безопасности на наземном транспорте Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Иван Герега. Мать Елены еще не решила, будет ли подавать в суд, потому что сейчас больше озабочена здоровьем ребенка.

Как сообщал УНИАН, в Ирпене Киевской области 15-летняя девушка выпала из маршрутного такси, которое в тот момент двигалось.